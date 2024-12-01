Упамекано – о матче с «Боруссией»: «Я сказал Гирасси, что он не забьёт»

Центральный защитник «Баварии» Дайо Упамекано поделился впечатлениями после матча с дортмундской «Боруссией» (1:1).

Гол Джейми Бано-Гиттенса, забитый на 27-й минуте, едва не стал для «шмелей» победным. Лишь на 85-й минуте Джамал Мусиала сравнял счёт и принёс гостям из Мюнхена ничью.

«Мы хотим побеждать в каждой игре – таков наш настрой, – высказывается в послематчевом интервью Упамекано. – Думаю, наш командный дух очень силён. Приятно видеть, как атакующие игроки возвращаются и помогают в обороне. У нас сплочённая команда, что особенно было заметно во втором тайме, который мы провели здорово.

Серу Гирасси – отличный нападающий, но сегодня я сказал ему, что он не забьёт. Это сработало», – цитирует Bayern & Germany французского центрбека «Баварии».