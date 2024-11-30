Компани оценил игру «Баварии» в матче с «Боруссией»

Рулевой «Баварии» Венсан Компани дал оценку выступлению своей команды в матче Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (1:1).

«Шмели» открыли счёт на 27-й минуте усилиями Джейми Бано-Гиттенса. Мюнхенцы спаслись от поражения в концовке – на 85-й отличился Джамал Мусиала.

Думаю, первые 10-15 минут прошли не так уж плохо, но затем мы утратили импульс, стали допускать ошибки и слишком легко терять мяч. Мы не показали свой лучший уровень.

Во втором тайме мы действовали быстро и создали много голевых моментов. Я рад, что нам удалось забить в такой трудной ситуации, но недоволен тем, что мы не выиграли. Пришлось проявить характер», – заявил в интервью Sky Sport Компани.