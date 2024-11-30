Компани высказался о травме Кейна

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос о травме нападающего Гарри Кейна.

Англичанин покинул поле уже на 33-й минуте матча Бундеслиги против дортмундской «Боруссии», прошедшего в субботу (1:1). После завершения встречи журналисты спросили у бельгийского рулевого о состоянии звёздного форварда.

«Гарри сказал, что всё не так уж плохо. Надеюсь, так и есть. Сегодня мы проведём обследования», – поведал в беседе со Sky Sport Компани.

Кейн остаётся лучшим бомбардиром текущего розыгрыша Бундеслиги с 14 забитыми голами в 12 играх.

3 декабря мюнхенцам предстоит сыграть на своём поле с «Байером» в Кубке Германии.