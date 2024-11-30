Мюллер – о ничьей с «Боруссией»: «Справедливый результат»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал результат матча с дортмундской «Боруссией» (1:1).

«Мы крайне недовольны первым таймом, потому что не показали нужного уровня игры. Вторая половина была неплохой, но нам бы хотелось забить раньше. У меня был хороший момент, но Кобель выручил, неплохой шанс был и у Сане. Мне понравилось то, как мы играли во втором тайме. В целом – это справедливый результат, нам нужно двигаться дальше», – цитирует Мюллера Sky Sports.

Отметим, что «Баварии» удалось сравнять счёт за пять минут до конца основного времени, забитым голом отметился полузащитник Джамал Мусиала.