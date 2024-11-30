​Шик повторил клубный рекорд «Байера»

В немецком чемпионате прошли матчи двенадцатого тура, действующий чемпион, леверкузенский «Байер», съездил в Берлин, где обыграл местный «Унион» со счётом 2:1. Один из голов забил чешский нападающий Патрик Шик, это случилось на семьдесят первой минуте.

Для него этот гол стал 48-м в составе «Байера», и случилось это в его сотом матче за клуб в рамках Бундеслиги. По этому параметру Шик повторил клубный рекорд, который принадлежит также Ульфу Кирстену, забившему также 48 голов за первые сто матчей за «Байер» в Бундеслиге.

Напомним, что Кирстен выступал за клуб с 1990 по 2003 год.