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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Шик повторил клубный рекорд «Байера»

30 Ноября 2024 • 23:01 Комментировать

В немецком чемпионате прошли матчи двенадцатого тура, действующий чемпион, леверкузенский «Байер», съездил в Берлин, где обыграл местный «Унион» со счётом 2:1. Один из голов забил чешский нападающий Патрик Шик, это случилось на семьдесят первой минуте.

Для него этот гол стал 48-м в составе «Байера», и случилось это в его сотом матче за клуб в рамках Бундеслиги. По этому параметру Шик повторил клубный рекорд, который принадлежит также Ульфу Кирстену, забившему также 48 голов за первые сто матчей за «Байер» в Бундеслиге.

Напомним, что Кирстен выступал за клуб с 1990 по 2003 год.


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Евро-Футбол.Ру,
Патрик Шик Байер Ульф Кирстен ещё теги
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