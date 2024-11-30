Мусиала: «Мы плохо сыграли в первом тайме»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала высказался о матче с дортмундской «Боруссией» (1:1). Немецкий футболист сравнял счёт в самой концовке встречи.

«Мы понимаем, что в первом тайме сыграли не так, как нужно. Но мы здорово начали вторую половину, создавали моменты и проявили характер. К сожалению, этого оказалось недостаточно для победы сегодня, но важно было набрать хотя бы одно очко. Теперь все мысли об игре с «Байером», это будет важный матч», – цитирует Мусиалу Sky Sports.

«Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии. Во вторник, 3-го декабря, подопечные Компани примут на своём поле леверкузенкий «Байер» в рамках 1/8 финала Кубка Германии.