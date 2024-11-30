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Появилась информация о возможном назначении Хаби Алонсо в «Реал»

30 Ноября 2024 • 22:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
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Через 18 ч. 28 мин.

Рулевой «Байера» Хаби Алонсо считается главным кандидатом на замену Карло Анчелотти в мадридском «Реале».

Как сообщалось ранее, испанец планирует покинуть должность во главе «фармацевтов» по окончании текущего сезона. По сведениям журналиста Маттео Моретто, некоторые люди из близкого окружения Алонсо считают, что специалист намерен расстаться с «Байером» следующим летом, чтобы осуществить свою мечту и занять пост в «Реале». 

Хаби Алонсо связан с леверкузенским клубом контрактом, рассчитанным до середины 2026 года. Тогда же истекает и действующий договор Карло Анчелотти со «сливочными».

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