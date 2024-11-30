«Бавария» ушла от поражения в матче с «Боруссией» Дортмунд

В центральном матче дня в Германии «Боруссия» Дортмунд играла против «Баварии».

Лерой Сане справа сместился к центру и с 21 метра пробил в левый угол, вратарь отбил мяч вверх, не позволив Матису Телю сыграть головой на добивании. На 27-й минуте Джейми Байно-Гиттенс на левом фланге переиграл оппонента и резко рванул вперёд, вошёл на скорости в штрафную площадь и сильно пробил над кипером в дальний угол - 1:0.

Во тором тайме Джамал Мусиала слева вошёл в штрафную площадь, сместился в центр, сам не стал бить по воротам, а откатил мяч на Томаса Мюллера, который с 12 метров пробил во вратаря. Конрад Лаймер справа вывел к воротам Сане, который покатил мяч низом в дальний угол немного неточно. Марсель Забитцер справа вышел один на один с голкипером после отличного паса Максимилиана Байера и не смог переиграть вратаря. На 85-й минуте Сане со штрафного пробил в стенку, а отскочивший мяч переправил направо на Майкла Олисе, тот навесил к дальней штанге, где Мусиала головой пробил точно в угол ворот - 1:1.

«Бавария» в любом случае первая, отрыв от ближайших конкурентов составляет семь очков. Соперник поднялся на пятое место.