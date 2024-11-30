Только два вратаря опережают Нойера по количеству матчей в Бундеслиге

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер вышел на третье место среди вратарей по количеству проведённых матчей в Бундеслиге.

Сегодняшний поединок с дортмундской «Боруссией» – 512-й для капитана мюнхенцев в немецком чемпионате. Как отмечает Opta, 38-летний ветеран вышел на третье место по этому показателю среди вратарей за всю историю, сравнявшись с Ули Штайном. Выше располагаются только Айке Иммель (534) и Оливер Кан (557).

Мануэль Нойер представляет цвета «Баварии» с 2011 года. Ранее он выступал за «Шальке 04».

Следить за событиями матча «Боруссии» Дортмунд против «Баварии» можно на сайте LiveResult.ru, где ведётся текстовая трансляция.