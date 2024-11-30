«Бавария» пропустила впервые за 697 минут

Дортмундская «Боруссия» смогла прервать серию «Баварии» без пропущенных голов.

До выезда в Дортмунд мюнхенский гранд не пропускал на протяжении семи матчей кряду – последней ворота команды Венсана Компани поражала «Барселона» больше месяца назад. Сегодня впечатляющую серию «Баварии» прервала «Боруссия» – отличился Джейми Бано-Гиттенс, выведший «шмелей» вперёд на 27-й минуте встречи. Для мюнхенцев это первый пропущенный мяч за 697 игровых минут.

Этот гол так и остался единственным до перерыва. На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция матча.

«Боруссия» также может прервать победную серию «Баварии», насчитывающую семь матчей.