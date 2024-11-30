«Бавария» потеряла Кейна в матче с «Боруссией»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн получил травму в матче Бундеслиги против дортмундской «Боруссии».

Англичанин вышел в стартовом составе мюнхенцев, но уже на 33-й минуте был вынужден покинуть поле из-за повреждения. Вместо 31-летнего футболиста на поле появился Томас Мюллер. Степень серьёзности травмы Кейна пока не определена – новости появятся после завершения поединка.

Незадолго до замены «Боруссия» открыла счёт. Следить за ходом второго тайма можно на сайте LiveResult.ru в формате текстовой трансляции.

Гарри Кейн лидирует в гонке бомбардиров Бундеслиги с 14 забитыми голами, также в активе форварда шесть результативных передач.