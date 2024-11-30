«Боруссия» выигрывает первый тайм у «Баварии» в «немецком класико»

Дортмундская «Боруссия» обыгрывает «Баварию» в первом тайме знаменитого немецкого противостояния. Матч проходит в эту субботу в Дортмунде на арене «Сигнал Идуна Парк».

Единственный гол первого тайма оформил Джеймо Байно-Гиттенс. На 27-й минуте он искусно обыграл Конрада Лаймера на фланге и вошёл на скорости в штрафную площадь, сильно послав мяч над Мануэлем Нойером в дальний угол.

Таким образом, минимальное превосходство «шмелей» по итогу первой половин матча. Текстовую трансляцию топовой игры Бундеслиги проводит наш портал. Впереди вторая половина встречи!