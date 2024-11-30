«Боруссия» и «Бавария» назвали составы на очную битву

В последний вечер осени в немецкой Бундеслиге пройдёт большой матч – дортмундская «Боруссия» будет принимать «Баварию». Стартовые составы команд уже известны, и мы приводим их ниже.

Рулевой «Боруссии» Нури Шахин выбрал такой стартовый состав: Кобель, Вальдемар, Шлоттербек, Бенсебаини, Рюэрсон, Нмеча, Гросс, Байер, Забитцер, Байно-Гиттенс, Гирасси.

Наставник «Баварии» Венсан Компани, в свою очередь, доверил место на поле с первых минут следующим футболистам: Нойер, Лаймер, Упамекано, Мин-Чжэ, Дэвис, Киммих, Горецка, Тель, Мусиала, Сане, Кейн.

Матч между «Боруссией» и «Баварией» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.