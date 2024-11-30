«Байер», «Аугсбург» и «Фрайбург» отпраздновали победы

В чемпионате Германии подошли к концу некоторые матчи 12-го тура.

Голы Жереми Фримпонга и Патрика Шика позволили «Байеру» переиграть на выезде «Унион».

«Аугсбург» одолел главных аутсайдеров из «Майнца» благодаря голу с пенальти - 1:0.

«Фрайбург» планомерно наращивал отрыв в счете и одолел гладбахскую «Боруссию» (3:1).

Два мяча Эрмедина Демировича позволили «Штутгарту» уйти от поражения в споре с «Вердером» - 2:2.