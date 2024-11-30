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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер», «Аугсбург» и «Фрайбург» отпраздновали победы

30 Ноября 2024 • 19:29 Комментировать
Унион Берлин
1:2
Байер Л

В чемпионате Германии подошли к концу некоторые матчи 12-го тура.

Голы Жереми Фримпонга и Патрика Шика позволили «Байеру» переиграть на выезде «Унион».

«Аугсбург» одолел главных аутсайдеров из «Майнца» благодаря голу с пенальти - 1:0.

«Фрайбург» планомерно наращивал отрыв в счете и одолел гладбахскую «Боруссию» (3:1).

Два мяча Эрмедина Демировича позволили «Штутгарту» уйти от поражения в споре с «Вердером» - 2:2.

Протокол игры  
Унион Берлин1:2Байер Л
  2'Фримпонг Жереми (0:1)
(1:1) Чон У-Ён II29'  
  71'Шик Патрик (1:2)
Рённов ФредерикДухи ДанилоФогт КевинКверфельд Леопольд  63' 85' (Фолланд Кевин ( 85') Триммель Кристофер  67' 79' (Сков Роберт ( 79'  90') Роте Том  28'Кемляйн АлёшаХедира Рани 79' (Юранович Йосип ( 79') Холлербах БенедиктЧон У-Ён II 79' (Шефер Андраш ( 79') Скарке Тим 68' (Вертессен Йорбе ( 68')
Запасные: Сибачо Теозон-ЖорданБенеш ЛаслоХаберер ЯникШволов Александер
Градецки ЛукашАртур I 79' (Телла Нейтан ( 79') Тапсоба ЭдмонТа ДжонатанИнкапье ПьероДжака ГранитФримпонг Жереми 79' (Мукиэле Норди ( 79'  90') Андрих Роберт  21' 58' (Паласиос Эсекиэль ( 58') Гарсия Алеш 58' (Вирц Флориан ( 58') Гримальдо АлехандроШик Патрик
Запасные: Ломб НикласКоварж МатейСтепанов Артём IIОниэка Францис
30 ноября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
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Протокол игры 
Фрайбург3:1Боруссия М
(1:0) Хёлер Лукас 41'  
(2:0) Доан Рицу 49'  
  61' Кляйндинст Тим (2:1)
(3:1) Хёлер Лукас 63'  
Атуболу Ноа  Кюблер Лукас   82' (Розенфельдер Макс (   82' Гинтер Маттиас  Линхарт Филипп  Гюнтер Кристиан  Эггештайн Максимилиан  Хёфлер Николас   70'  Доан Рицу   89' (Сильдийя Кильянн (   89' Хёлер Лукас   89' (Филипп Максимилиан (   89' Грифо Винченцо   71' (Муслия Флоран (   71' Грегорич Михаэль   71' (Рёль Мерлин (   71')
Запасные: Огбус Бруно  Мюллер Флориан  Вайсхаупт Ноа  Макенго Жорди
Николас Мориц  Скалли Джозеф  Фридрих Марвин  Итакура Ко  Улльрих Лукас   62' (Нгуму Натан (   62' Райц Рокко   78' (Чванчара Томаш (   78' Вайгль Юлиан   78' (Зандер Филипп (   78' Онора Франк   78' (Штёгер Кевин (   78' Плеа Алассан  Хак Робин   53'   62' (Лайнер Штефан (   62' Кляйндинст Тим
Запасные: Кьяродия Фабио  Эльведи Нико  Омлин Йонас  Фукуда Шио
 30 ноября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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Протокол игры 
Аугсбург1:0Бохум
(1:0) Титц Филлип 38'  
Лабрович Недилько  Матсима Крислен  Гоувелеув Джеффри  Бауэр Максимилиан  Вольф Мариус   26'  Реджбекай Элвис   80' (Мунье Стив (   80'   82' Якич Кристиян  Ониика Фрэнк  Кудосу Хенри  Клод-Морис Алексис   17'   80' (Майер Арне (   80' Титц Филлип   59' (Эссанд Самюэль (   59')
Запасные: Кабадаи Юсуф  Кёмюр Мерт  Брайтхаупт Тим  Варгас Рубен  Дамен Финн  Оксфорд Рис  Noahkai Banks
Древес Патрик  Эрманн Тим   46' (Бернардо Фернандес (   46'   83' Медич Яков  Ордец Иван   72'  Пасслак Феликс  Дашнер Лукас   59' (Квартенг Мориц-Брони (   59' Лосийя Антони   65' (Сиссоко Ибраима (   65' Беро Матуш  Виттек Максимилиан   68'   75' (Хольтманн Геррит (   75' Хофманн Филипп  Брошински Мориц   59' (Миёши Коджи (   59')
Запасные: Машович Эрхан  Де Вит Дани  Хорн Тимо  Гамбоа Кристиан
 30 ноября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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Протокол игры 
Вердер2:2Штутгарт
(1:0) Нжинма Джастин 6'  
  20' Демирович Эрмедин (1:1)
(2:1) Стаге Йенс 77'  
  85' Демирович Эрмедин (2:2)
Цеттерер Михаэль  Штарк Никлас  Фридль Марко   83' (Юнг Антони (   83' Велькович Милош  Вайзер Митчелл  Кён Деррик  Биттенкорт Леонардо   67' (Стаге Йенс (   67' Линен Сенне  Нжинма Джастин   83' (Бёрк Оливер (   83' Шмид Романо   90' (Грюлль Марко (   90' Дукш Марвин   87'
Запасные: Деман Оливье  Пипер Амос  Малатини Хулиан  Мио Бакхаус  Альверо Скелли
Нюбель Александр  Стергиу Леонидас   80' (Диль Юстин (   80' Чейз Анри  Шабо Юлиан   67' (Вольтемаде Ник (   67' Миттельштедт Максимилиан   89' (Руо Антони (   89' Каразор Атакан   80' (Мийо Энцо (   80' Штиллер Ангело   54'  Вагноман Йоша  Ридер Фабиан   67' (Хендрикс Рамон (   67' Фюрих Крис  Демирович Эрмедин
Запасные: Кайтель Янник  Штенцель Паскаль  Маланга Жарзинью  Бредлов Фабиан
 30 ноября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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