«Байер», «Аугсбург» и «Фрайбург» отпраздновали победы

В чемпионате Германии подошли к концу некоторые матчи 12-го тура.
Голы Жереми Фримпонга и Патрика Шика позволили «Байеру» переиграть на выезде «Унион».
«Аугсбург» одолел главных аутсайдеров из «Майнца» благодаря голу с пенальти - 1:0.
«Фрайбург» планомерно наращивал отрыв в счете и одолел гладбахскую «Боруссию» (3:1).
Два мяча Эрмедина Демировича позволили «Штутгарту» уйти от поражения в споре с «Вердером» - 2:2.
Протокол игры
|2'Фримпонг Жереми (0:1)
|(1:1) Чон У-Ён II29'
|71'Шик Патрик (1:2)
Рённов Фредерик•Духи Данило•Фогт Кевин•Кверфельд Леопольд 63'85' (Фолланд Кевин (85') •Триммель Кристофер 67'79' (Сков Роберт (79') • 90'Роте Том• 28'Кемляйн Алёша•Хедира Рани79' (Юранович Йосип (79') •Холлербах Бенедикт•Чон У-Ён II79' (Шефер Андраш (79') •Скарке Тим68' (Вертессен Йорбе (68')
Градецки Лукаш•Артур I79' (Телла Нейтан (79') •Тапсоба Эдмон•Та Джонатан•Инкапье Пьеро•Джака Гранит•Фримпонг Жереми79' (Мукиэле Норди (79') • 90'Андрих Роберт 21'58' (Паласиос Эсекиэль (58') •Гарсия Алеш58' (Вирц Флориан (58') •Гримальдо Алехандро•Шик Патрик
30 ноября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".
Протокол игры
|(1:0) Хёлер Лукас 41'
|(2:0) Доан Рицу 49'
|61' Кляйндинст Тим (2:1)
|(3:1) Хёлер Лукас 63'
Атуболу Ноа • Кюблер Лукас 82' ( Розенфельдер Макс ( 82') • Гинтер Маттиас • Линхарт Филипп • Гюнтер Кристиан • Эггештайн Максимилиан • Хёфлер Николас • 70'Доан Рицу 89' ( Сильдийя Кильянн ( 89') • Хёлер Лукас 89' ( Филипп Максимилиан ( 89') • Грифо Винченцо 71' ( Муслия Флоран ( 71') • Грегорич Михаэль 71' ( Рёль Мерлин ( 71')
Запасные: Огбус Бруно • Мюллер Флориан • Вайсхаупт Ноа • Макенго Жорди
Николас Мориц • Скалли Джозеф • Фридрих Марвин • Итакура Ко • Улльрих Лукас 62' ( Нгуму Натан ( 62') • Райц Рокко 78' ( Чванчара Томаш ( 78') • Вайгль Юлиан 78' ( Зандер Филипп ( 78') • Онора Франк 78' ( Штёгер Кевин ( 78') • Плеа Алассан • Хак Робин 53' 62' ( Лайнер Штефан ( 62') • Кляйндинст Тим
Запасные: Кьяродия Фабио • Эльведи Нико • Омлин Йонас • Фукуда Шио
30 ноября. Стадион "Европа-парк-Штадион".
Протокол игры
|(1:0) Титц Филлип 38'
Лабрович Недилько • Матсима Крислен • Гоувелеув Джеффри • Бауэр Максимилиан • Вольф Мариус • 26'Реджбекай Элвис 80' ( Мунье Стив ( 80' ) • 82'Якич Кристиян • Ониика Фрэнк • Кудосу Хенри • Клод-Морис Алексис 17' 80' ( Майер Арне ( 80') • Титц Филлип 59' ( Эссанд Самюэль ( 59')
Запасные: Кабадаи Юсуф • Кёмюр Мерт • Брайтхаупт Тим • Варгас Рубен • Дамен Финн • Оксфорд Рис • Noahkai Banks
Древес Патрик • Эрманн Тим 46' ( Бернардо Фернандес ( 46' ) • 83'Медич Яков • Ордец Иван • 72'Пасслак Феликс • Дашнер Лукас 59' ( Квартенг Мориц-Брони ( 59') • Лосийя Антони 65' ( Сиссоко Ибраима ( 65') • Беро Матуш • Виттек Максимилиан 68' 75' ( Хольтманн Геррит ( 75') • Хофманн Филипп • Брошински Мориц 59' ( Миёши Коджи ( 59')
Запасные: Машович Эрхан • Де Вит Дани • Хорн Тимо • Гамбоа Кристиан
30 ноября. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Протокол игры
|(1:0) Нжинма Джастин 6'
|20' Демирович Эрмедин (1:1)
|(2:1) Стаге Йенс 77'
|85' Демирович Эрмедин (2:2)
Цеттерер Михаэль • Штарк Никлас • Фридль Марко 83' ( Юнг Антони ( 83') • Велькович Милош • Вайзер Митчелл • Кён Деррик • Биттенкорт Леонардо 67' ( Стаге Йенс ( 67') • Линен Сенне • Нжинма Джастин 83' ( Бёрк Оливер ( 83') • Шмид Романо 90' ( Грюлль Марко ( 90') • Дукш Марвин 87'
Запасные: Деман Оливье • Пипер Амос • Малатини Хулиан • Мио Бакхаус • Альверо Скелли
Нюбель Александр • Стергиу Леонидас 80' ( Диль Юстин ( 80') • Чейз Анри • Шабо Юлиан 67' ( Вольтемаде Ник ( 67') • Миттельштедт Максимилиан 89' ( Руо Антони ( 89') • Каразор Атакан 80' ( Мийо Энцо ( 80') • Штиллер Ангело • 54'Вагноман Йоша • Ридер Фабиан 67' ( Хендрикс Рамон ( 67') • Фюрих Крис • Демирович Эрмедин
Запасные: Кайтель Янник • Штенцель Паскаль • Маланга Жарзинью • Бредлов Фабиан
30 ноября. Стадион "Вохнинвест Везерштадион".
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