«Боруссия» Дортмунд – «Бавария»: Возможные составы на центральный матч тура Бундеслиги

В двенадцатом туре чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» примет мюнхенскую «Баварию». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на эту встречу.

«Боруссия»: Кобель (вр), Бенсебаини, Шлоттербек, Антон, Рюэрсон, Феликс Нмеча, Гросс, Байно-Гиттенс, Забитцер, Байер, Гирасси.

«Бавария»: Нойер (вр), Дэвис, Мин-Чжэ, Упамекано, Геррейру, Горецка, Киммих, Гнабри, Мусиала, Олисе, Кейн.

У «Боруссии» дисквалифицирован Эмре Джан, а травмированы Карим Адейеми и Юлиан Брандт; в лазарете «Баварии» Свен Ульрайх, Хироки Ито, Александар Павлович, Йосип Станишич, Жоау Пальинья.

Сыграет ли за «Баварию» левый защитник Альфонсо Дэвис, пойманный пьяным за рулём? Предположим, что сыграет, потому что Венсан Компани давно не ротирует его позицию.

На минувшей рабочей неделе в рамках общего этапа Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» разгромила загребское «Динамо» (3:0), а «Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0).

В предыдущем туре Бундеслиги «Бавария» одержала крупную победу над «Аугсбургом» (3:0), «Боруссия» – над «Фрайбургом» (4:0). В таблицы мюнхенцы лидируют (29 очков), «шмели» идут пятыми (19 баллов).

Матч между дортмундской «Боруссией» и мюнхенской «Баварией» состоится сегодня, 30 ноября, на «Сигнал Идуна Парк». Начало – в 20:30 мск. За прямой текстовой трансляцией можно будет наблюдать здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов