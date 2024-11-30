«Санкт-Паули» без проблем разобрался с «Хольштайн Киль»

Идущие в тройке неудачников чемпионата Германии «Санкт-Паули» и «Хольштайн Киль» открыли 12-й тур. Игра получилась равной, но всё решила реализация моментов.
Манолис Салиакас открыл счет на 25-й минуте дальним ударом. Карло Бухальфа головой пробил в перекладину, а в самом конце первого тайма гости получили шанс отыграться - пенальти. Янн-Фите Арп все же не смог переиграть вратаря с 11-метрового.
На 56-й минуте в контратаке Морган Гилавоги удвоил перевес хозяев. А в конце Йоханнес Эггештайн сделал счет разгромным - 3:0. В компенсированное время Фил Харрис забил гол престижа - 3:1.
«Санкт-Паули» уже четвертый с конца, соперник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Салиакас Манолис25'
|(2:0) Гилавоги Морган56'
|(3:0) Эггештайн Йоханнес85'
|90'Харрис Фил (3:1)
Василь Никола•Валь Хауке•Смит Эрик• 38'Немет Давид•Салиакас Манолис71' (Рицка Ларс (71') •Ирвайн Джексон•Бухальфа Карло•Треу Филипп•Афолайян Оладапо 87'90' (Ахльстранд Эрик (90') •Эггештайн Йоханнес90' (Альберс Андреас (90') •Гилавоги Морган74' (Синани Данел (74')
Вайнер Тимон•Ивежич Марко• 27'Эррас Патрик• 90'Гешвилль Макс68' (Пухач Тымотеуш (68') •Беккер Тимо• 38'Порат Финн78' (Розенбоом Лассе (78') •Холтби Льюис 23'68' (Пихлер Бенедикт (68') •Ремберг Николай•Кнудсен Магнус77' (Гигович Армин (77') •Харрис Фил•Арп Янн-Фите59' (Матино Сюто (59') 23'
29 ноября. Стадион "Millerntor Stadion".
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