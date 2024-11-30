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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Санкт-Паули» без проблем разобрался с «Хольштайн Киль»

30 Ноября 2024 • 00:28 Комментировать
Санкт-Паули
3:1
Хольштайн Киль
окончен

Идущие в тройке неудачников чемпионата Германии «Санкт-Паули» и «Хольштайн Киль» открыли 12-й тур. Игра получилась равной, но всё решила реализация моментов.

Манолис Салиакас открыл счет на 25-й минуте дальним ударом. Карло Бухальфа головой пробил в перекладину, а в самом конце первого тайма гости получили шанс отыграться - пенальти. Янн-Фите Арп все же не смог переиграть вратаря с 11-метрового.

На 56-й минуте в контратаке Морган Гилавоги удвоил перевес хозяев. А в конце Йоханнес Эггештайн сделал счет разгромным - 3:0. В компенсированное время Фил Харрис забил гол престижа - 3:1.

«Санкт-Паули» уже четвертый с конца, соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Санкт-Паули3:1Хольштайн Киль
(1:0) Салиакас Манолис25'  
(2:0) Гилавоги Морган56'  
(3:0) Эггештайн Йоханнес85'  
  90'Харрис Фил (3:1)
Василь НиколаВаль ХаукеСмит Эрик  38'Немет ДавидСалиакас Манолис 71' (Рицка Ларс ( 71') Ирвайн ДжексонБухальфа КарлоТреу ФилиппАфолайян Оладапо  87' 90' (Ахльстранд Эрик ( 90') Эггештайн Йоханнес 90' (Альберс Андреас ( 90') Гилавоги Морган 74' (Синани Данел ( 74')
Запасные: Шмиц МарвинМауридес ЖуниорСтевенс ФинлиЭлсхлягель ЭрикДжигала Адам
Вайнер ТимонИвежич Марко  27'Эррас Патрик  90'Гешвилль Макс 68' (Пухач Тымотеуш ( 68') Беккер Тимо  38'Порат Финн 78' (Розенбоом Лассе ( 78') Холтби Льюис  23' 68' (Пихлер Бенедикт ( 68') Ремберг НиколайКнудсен Магнус 77' (Гигович Армин ( 77') Харрис ФилАрп Янн-Фите 59' (Матино Сюто ( 59'  23')
Запасные: Яворчек ДоминикЮханссон Карл IIДене ТомасКоменда Марко
29 ноября. Стадион "Millerntor Stadion".
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Евро-Футбол.Ру,
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Ставка и прогноз на матч Санкт-Паули — Хольштайн Киль чемпионата Германии — 29 ноября 2024
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