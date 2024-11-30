«Санкт-Паули» без проблем разобрался с «Хольштайн Киль»

Идущие в тройке неудачников чемпионата Германии «Санкт-Паули» и «Хольштайн Киль» открыли 12-й тур. Игра получилась равной, но всё решила реализация моментов.

Манолис Салиакас открыл счет на 25-й минуте дальним ударом. Карло Бухальфа головой пробил в перекладину, а в самом конце первого тайма гости получили шанс отыграться - пенальти. Янн-Фите Арп все же не смог переиграть вратаря с 11-метрового.

На 56-й минуте в контратаке Морган Гилавоги удвоил перевес хозяев. А в конце Йоханнес Эггештайн сделал счет разгромным - 3:0. В компенсированное время Фил Харрис забил гол престижа - 3:1.

«Санкт-Паули» уже четвертый с конца, соперник - предпоследний.