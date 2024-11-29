Альфонсо Дэвиса поймали пьяным за рулём

Канадского игрока «Баварии» Альфонсо Дэвиса поймали на пьяном вождении, делится Blick. Произошло это ночью в Мюнхене.

Теперь 24-летнего защитника ожидает штраф в 500 евро и запрет на вождение сроком в один месяц. В крови Дэвиса тестирование показало 0,6 промилле, что равняется лёгкой степени опьянения.

Дэвис в текущем сезоне сыграл в 17 матчах во всех официальных турнирах. В них он оформил три голевые передачи. К «Баварии» левый защитник сборной Канады присоединился пять лет назад после перехода из канадского клуба «Ванкувер Уайткэпс».

«Бавария» с отрывом лидирует в текущем сезоне немецкой Бундеслиги.