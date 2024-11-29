Продление контракта «Баварией» с нападающим Лероем Сане в настоящее время маловероятно. Такой новостью делится Abendzeitung.

Это значит, что шансы Сане на уход из «Баварии» грядущим летом повысились. Контракт немецкого игрока с мюнхенским грандом рассчитан до конца текущего футбольного сезона.

Сане 28 лет, он сыграл за «Баварию» в этом сезоне в 13 матчах, в которых забил три гола – в каждом из трёх турниров по одному.

В «Баварию» футболист пришёл летом 2020 года из «Манчестер Сити», сумма компенсации английскому клубу оценивается в 49 млн евро. Футболист является воспитанником клубной академии «Шальке».