В «РБ Лейпциге» высказались о будущем Розе, клуб не побеждает уже месяц

Немецкий «РБ Лейпциг» не будет расставаться в ближайшей перспективе с главным тренером Марко Розе. Новостью об этом делится Kicker со ссылкой на директора клуба Марселя Шефера.

Отсутствие побед, туманные перспективы в Лиге чемпионов и падение на третье место в Бундеслиге привели к спекуляциям вокруг Розе, однако Шефер подтвердил, что отставка специалиста не планируется.

В последний раз «РБ Лейпциг» побеждал ещё в октябре. Это было в игре с «Санкт-Паули» в Кубке Германии. С тех пор коллектив проиграл четыре матча по всех турнирах и лишь раз сыграл вничью, с гладбахской «Боруссией» (0:0).