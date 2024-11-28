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​Дортмундская «Боруссия» проводит референдум среди болельщиков

28 Ноября 2024 • 01:14 Комментировать

В мае текущего года дортмундская «Боруссия» заключила новый спонсорский контракт с компанией Rheinmetall, однако он почти сразу же вызвал дискуссии среди болельщиков клуба. Дело в том, что компания производит оружие, а это не совсем стыкуется с тем имиджем который хотят видеть у «Боруссии» её же собственные поклонники.

И вот руководство клуба решило провести референдум по этому вопросу и выяснить настоящее отношение болельщиков. В первый же день результаты оказались сродни холодному душу - из 855 опрошенных 556 оказались против и только 247 высказались за.

Впрочем, вряд ли «Боруссия» из-за этого разорвёт контракт с щедрым спонсором.

 


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