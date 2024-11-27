«Бавария» выдала рекордную серию сухих побед за последние 13 лет

«Бавария» снова смогла победить и сохранить ворота в неприкосновенности.

На этот раз коллективу Венсана Компани удалось справиться с «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов – 1:0. Для мюнхенского гранда это уже седьмая подряд сухая победа во всех турнирах – такого не было 13 лет, докладывает Opta. С августа по сентябрь 2011 года, когда команду возглавлял Юпп Хайнкес, «Бавария» выиграла всухую в десяти поединках кряду.

В субботу прервать впечатляющую действующую серию мюнхенцев попытается дортмундская «Боруссия». Выездная для баварцев встреча чемпионата Германии стартует в 20:30 по московскому времени.