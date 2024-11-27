Мюллер назвал идеального капитана «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поддерживает идею назначения Йозуа Киммиха капитаном в будущем.

Нынешнему капитану мюнхенцев Мануэлю Нойеру уже 38 лет – вполне вероятно, что вратарь завершит карьеру либо в 2025, либо в 2026 году. Сам Мюллер, в сентябре отметивший 35-летие, тоже в скором времени может повесить бутсы на гвоздь.

«Киммих – будущий капитан? Когда вы видите, как он подходит к играм, как жертвует собой и ведёт команду вперёд, вы понимаете, что его капитанство предначертано судьбой», – приводит журналист Мартин Волькмар слова Мюллера.

Йозуа Киммих представляет цвета «Баварии» с 2015 года. В феврале универсальному хавбеку исполнится 30 лет.