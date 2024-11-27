Вирц повторил достижение Месси

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц показывает впечатляющую результативность в Лиге чемпионов.

21-летний футболист отметился двумя голами и результативной передачей в матче Лиги чемпионов против австрийского «РБ Зальцбурга», который завершился победой «фармацевтов» со счётом 5:0. По сведениям Opta, Вирц сравнялся с Лионелем Месси по количеству мячей, забитых в еврокубках до 22-летия, – 17. Выше в рейтинге располагаются только Эрлинг Холанн (23 гола), Килиан Мбаппе (21) и бразилец Роналдо (20).

Свой 22-й день рождения Флориан Вирц отметит в конце текущего сезона – 3 мая. В настоящий момент молодая звезда «Байера» занимает вторую строчку в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов с пятью забитыми голами наряду с Эрлингом Холанном, Виктором Дьёкерешем, Гарри Кейном и Рафиньей Диасом.