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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер рассказал, кто должен стать капитаном «Баварии» после него

27 Ноября 2024 • 05:31 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
30.11 20:30

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался на тему следующего капитана команды.

В настоящий момент капитанскую повязку носит сам 38-летний вратарь, однако его уход из футбола уже не за горами. Отвечая на вопрос о новом капитане, Нойер подтвердил, что считает подходящим кандидатом Йозуа Киммиха.

«Он уже доказал, что достоин. Думаю, его капитанство в сборной Германии также логично. Например, бывают ситуации, когда судья не может поговорить со мной, потому что для этого мне пришлось бы пробежать 50 метров, и тогда диалог от имени команды ведёт Йо. Он важный игрок, лидер, поэтому я думаю, что передать ему капитанскую повязку будет логично», – приводит Bayern & Germany комментарии Нойера.

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Бавария Мануэль Нойер Йозуа Киммих ещё теги

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