Та назвал лучшего центрального защитника в мире

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та ответил, кого считает лучшим представителем своего амплуа.

28-летний футболист леверкузенцев выделил своего товарища по сборной Германии Антонио Рюдигера, выступающего за мадридский «Реал».

«Лучший центральный защитник в мире на сегодняшний день? Рюдигер», – приводит Madrid Xtra ответ Та, ссылаясь на Goal.

Антонио Рюдигер выступает за «сливочных» с лета 2022 года. В текущей кампании 31-летний центрбек провёл 18 поединков за команду Карло Анчелотти, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Джонатан Та покинет «Байер» в 2025 году. На игрока претендуют «Бавария», «Барселона», «Реал», «Челси» и другие клубы.