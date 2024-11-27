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Компани ответил на вопрос о возможном уходе Киммиха из «Баварии»

27 Ноября 2024 • 02:50 Комментировать
Бавария
1:0
ПСЖ

Рулевой «Баварии» Венсан Компани прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом Йозуа Киммиха.

Полузащитник, способный сыграть справа в обороне, может стать свободным агентом уже по окончании сезона. Стороны ведут переговоры, но пока не достигли договорённости.

«Важность Киммиха? Он отыграл каждую минуту, так что ответ очевиден. Он доказывает во всех матчах, насколько важен для нас. Детали контракта – не моя работа. Моя работа – поддерживать мотивацию игроков, их настроение и готовность биться за «Баварию». Всё это я вижу у Йозуа каждый день. Остальные вопросы решаются между ним и клубом, и я это уважаю», – заявил Компани на пресс-конференции после победы в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0).

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Бавария Венсан Компани Йозуа Киммих ещё теги

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