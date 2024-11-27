«Бавария» выиграла и не пропустила в седьмом матче подряд

«Бавария» продлила серию сухих побед, одолев в родных стенах «Пари Сен-Жермен» (1:0).

Три очка мюнхенцам в поединке пятого тура общего этапа Лиги чемпионов принёс точный удар Кима Мин Джэ на 38-й минуте. Коллектив Венсана Компани побеждает всухую уже в семи матчах кряду после разгромного поражения от «Барселоны» (1:4). Общий счёт всех встреч с момента провального визита в Каталонию – 18:0.

На текущий момент «Бавария» занимает 11-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов с девятью набранными очками после пяти туров.

В субботу мюнхенский гранд ждёт ещё одно непростое испытание – выездная встреча с дортмундской «Боруссией» в Бундеслиге.