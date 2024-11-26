Эберль – о контракте Киммиха: «Он станет лицом нашего клуба после ухода Нойера»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о контракте полузащитника Йозуа Киммиха.

«Мы открыто сообщили Киммиху, что хотим продлить с ним контракт. Мы считаем, что Йозуа должен стать капитаном «Баварии» после ухода Нойера, он будет лицом нашего клуба.

Киммих не готов идти на сокращение зарплаты? Всё, что касается слухов про зарплату, то комментировать этого не хочется, мы продолжаем вести переговоры. Конечно, мы общаемся не только о спортивных вопросах, перспективах, но и о финансовой стороне. Мы хотим достичь соглашения с Йозуа по всем трём пунктам», - цитирует Эберля SPORT BILD.