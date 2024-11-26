В «Баварии» считают, что Киммих продлит контракт с клубом

«Бавария» продолжает работать над продлением контракта с полузащитником Йозуа Киммихом.

Как сообщает Lequipe, в мюнхенском клубе считают, что Киммих останется, хотя некоторые опасения по-прежнему есть, учитывая, что соглашение пока не подписано. Йозуа уйдёт только в тот клуб, который будет иметь большие шансы на титул, чем «Бавария», но «ПСЖ» и «Барселона» к таким не относится, как считают люди в стане мюнхенцев.

Действующее соглашение 29-летнего Киммиха с «Баварией» истекает летом, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.