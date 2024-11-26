Выбор Флика: «Барселона» может подписать полузащитника «Баварии»

Полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Леон Горецка может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 29-летнего немца заинтересован главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик. «Бавария» может отдать Горецку в аренду с обязательным выкупом в конце сезона-2024/2025.

Трансферная стоимость хавбека оценивается в 22 миллиона евро. Срок действующего контракта между Леоном и «Баварией» истекает в конце июня 2026 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Леон провел шесть матчей и сделал голевую передачу.