«Бавария» следит за бывшим игроком «Барселоны»

Вингер лиссабонского «Спортинга» Франсишку Тринкан попал на радары «Баварии».

Скауты мюнхенского гранда будут наблюдать за игрой 24-летнего футболиста в предстоящем матче Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», докладывает O jogo. Встреча состоится во вторник.

Португалец перебрался в «Спортинг» из «Барселоны» летом 2023 года за 7 млн евро. У каталонского клуба есть право обратного выкупа игрока за 20 млн евро.

Франсишку Тринкан записал себе в актив четыре забитых мяча и десять голевых передач в 19 поединках нынешней кампании. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость звезды «львов» в 23 млн евро.