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«Бавария» следит за бывшим игроком «Барселоны»

26 Ноября 2024 • 01:20 Комментировать
Спортинг Л
...
Арсенал
1 3.30 X 3.55 2 2.20
Через 21 ч. 16 мин.

Вингер лиссабонского «Спортинга» Франсишку Тринкан попал на радары «Баварии».

Скауты мюнхенского гранда будут наблюдать за игрой 24-летнего футболиста в предстоящем матче Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», докладывает O jogo. Встреча состоится во вторник.

Португалец перебрался в «Спортинг» из «Барселоны» летом 2023 года за 7 млн евро. У каталонского клуба есть право обратного выкупа игрока за 20 млн евро.

Франсишку Тринкан записал себе в актив четыре забитых мяча и десять голевых передач в 19 поединках нынешней кампании. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость звезды «львов» в 23 млн евро.

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Бавария Барселона Спортинг Лиссабон Франсишку Тринкан трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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