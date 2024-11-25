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«Интер» выбирает из трёх известных вратарей слухи

25 Ноября 2024 • 22:49 Комментировать
Фиорентина
...
Интер Милан
01.12 20:00

В миланском «Интере» занимаются поисками усиления на позицию голкипера.

Янну Зоммеру в декабре исполнится 36 лет, и «нерадзурри», по имеющейся информации, изучают варианты долгосрочной замены швейцарцу. Как сообщает журналист Экрем Конур, в «Интере» присматриваются к Диогу Коште из «Порту», Грегору Кобелю из дортмундской «Боруссии» и Алексу Ремиро из «Реал Сосьедада».

Стоимость 25-летнего Кошты на авторитетном портале Transfermarkt – 45 млн евро, 26-летний Кобель оценивается в 40 млн евро, а 29-летний Ремиро – в 25 млн.

Действующий контракт Янна Зоммера с «Интером» рассчитан до лета 2026 года.

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