В миланском «Интере» занимаются поисками усиления на позицию голкипера.

Янну Зоммеру в декабре исполнится 36 лет, и «нерадзурри», по имеющейся информации, изучают варианты долгосрочной замены швейцарцу. Как сообщает журналист Экрем Конур, в «Интере» присматриваются к Диогу Коште из «Порту», Грегору Кобелю из дортмундской «Боруссии» и Алексу Ремиро из «Реал Сосьедада».

Стоимость 25-летнего Кошты на авторитетном портале Transfermarkt – 45 млн евро, 26-летний Кобель оценивается в 40 млн евро, а 29-летний Ремиро – в 25 млн.

Действующий контракт Янна Зоммера с «Интером» рассчитан до лета 2026 года.