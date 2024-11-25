Травмированный Павлович опережает сроки восстановления

Месяц назад стало известно, что мюнхенская «Бавария» потеряла Александра Павловича на срок до конца года. Однако молодой игрок недавно вернулся в строй после перелома ключицы и начал тренироваться.

На понедельничной пресс-конференции главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил на вопрос о потенциальном возвращении Павловича.

«Пока не могу сказать, когда он вернётся, мы вообще не ожидали его возвращения до января, но пока всё проходит быстрее, чем ожидалось. Медицинский отдел и Павло хорошо поработали, но важно не давить на него слишком сильно. Он должен вернуться в форме, готовый стопроцентно. На этой неделе он не вернется», - делится Компани на пресс-конференции.

26 ноября «Бавария» примет в пятом туре Лиги чемпионов «ПСЖ».