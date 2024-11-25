«Бавария» обратилась к Хаби Алонсо

В понедельник, 25 ноября, главный тренер «Байера» Хаби Алонсо празднует свой 43-й день рождения. К своему бывшему футболисту в социальных сетях обратилась «Бавария».

«Поздравляем Хаби Алонсо с днём рождения!» - говорится в сообщении мюнхенского клуба.

«Бавария» была последним клубом в игровой карьере Хаби Алонсо. За мюнхенцев испанец выступал в 2014-2017 годах. За это время Алонсо провёл 117 официальных матчей, в которых забил девять голов и отдал двенадцать голевых передач.

Ближайший матч «Байер» проведёт во вторник, 26 ноября, - против «Ред Булл Зальцбурга» на своём поле в Лиге чемпионов.