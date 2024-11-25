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Компани внёс коррективы после разгрома от «Барселоны» – с тех пор «Бавария» не пропускает

25 Ноября 2024 • 07:44 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
1 1.60 X 4.50 2 4.90
26.11 23:00

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани внёс тактические изменения, которые пока работают.

23 октября мюнхенцы потерпели крупное поражение от «Барселоны» в Лиге чемпионов (1:4), а в шести последующих встречах одержали шесть побед, не пропустив ни одного гола и забив 17 раз.

По данным Kicker, после неудачи в Каталонии рулевой «Баварии» внёс незначительные, но важные тактические коррективы. Команда по-прежнему высоко прессингует, однако теперь делает это чуть менее интенсивно, а линия обороны располагается несколько ниже. Благодаря этому лучше работает страховка, когда не удаётся отобрать мяч у чужих ворот.

Во вторник серию «Баварии» попробует прервать «ПСЖ». Лигочемпионская встреча пройдёт в Париже, её начало запланировано на 23:00 по московскому времени.

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