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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Мёнхенгладбах уверенно одолела «Санкт-Паули»

24 Ноября 2024 • 21:32 Комментировать
Боруссия М
2:0
Санкт-Паули
окончен

11-й тур чемпионата Германии завершили «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Санкт-Паули». Большого перевеса ни у кого не было, но хозяева лучше использовали моменты.

Всё было решено в первом тайме. На 13-й минуте разыгран угловой гладбахцами, Марвин Фридрих сыграл к воротам, и Алассан Плеа легко открыл счет. Он же едва не оформил дубль на 22-й минуте, но голкипер выручил. На 44-й минуте Тим Кляйндинст перебросил вратаря и отправил мяч в сетку. Судья отменил гол, но засчитал после проверки системы ВАР - 2:0.

«Боруссия» рванул на шестое место, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Боруссия М2:0Санкт-Паули
(1:0) Плеа Алассан13'  
(2:0) Кляйндинст Тим44'  
Николас МорицСкалли Джозеф 21' (Лайнер Штефан ( 21') Фридрих МарвинИтакура КоУлльрих Лукас  54' 66' (Кьяродия Фабио ( 66') Райц Рокко 90' (Зандер Филипп ( 90') Вайгль ЮлианОнора ФранкПлеа Алассан 66' (Штёгер Кевин ( 66') Хак Робин 66' (Нойхаус Флориан ( 66') Кляйндинст Тим
Запасные: Чванчара ТомашЭльведи НикоОмлин ЙонасНгуму Натан
Василь НиколаВаль ХаукеСмит ЭрикНемет ДавидСалиакас МанолисИрвайн ДжексонБухальфа Карло 83' (Синани Данел ( 83') Треу ФилиппАфолайян ОладапоЭггештайн Йоханнес 68' (Ахльстранд Эрик ( 68') Гилавоги Морган 90' (Альберс Андреас ( 90')
Запасные: Рицка ЛарсJulien YandaШмиц МарвинСтевенс ФинлиEmil StaugaardЭлсхлягель Эрик
24 ноября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Санкт-Паули

Новости по матчу

23 Ноября
21:45
Актуальная ставка и прогноз на матч Боруссия — Санкт-Паули чемпионата Германии — 24 ноября 2024
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