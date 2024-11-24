«Боруссия» Мёнхенгладбах уверенно одолела «Санкт-Паули»

11-й тур чемпионата Германии завершили «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Санкт-Паули». Большого перевеса ни у кого не было, но хозяева лучше использовали моменты.
Всё было решено в первом тайме. На 13-й минуте разыгран угловой гладбахцами, Марвин Фридрих сыграл к воротам, и Алассан Плеа легко открыл счет. Он же едва не оформил дубль на 22-й минуте, но голкипер выручил. На 44-й минуте Тим Кляйндинст перебросил вратаря и отправил мяч в сетку. Судья отменил гол, но засчитал после проверки системы ВАР - 2:0.
«Боруссия» рванул на шестое место, соперник - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Плеа Алассан13'
|(2:0) Кляйндинст Тим44'
Николас Мориц•Скалли Джозеф21' (Лайнер Штефан (21') •Фридрих Марвин•Итакура Ко•Улльрих Лукас 54'66' (Кьяродия Фабио (66') •Райц Рокко90' (Зандер Филипп (90') •Вайгль Юлиан•Онора Франк•Плеа Алассан66' (Штёгер Кевин (66') •Хак Робин66' (Нойхаус Флориан (66') •Кляйндинст Тим
Запасные: Чванчара Томаш•Эльведи Нико•Омлин Йонас•Нгуму Натан
Василь Никола•Валь Хауке•Смит Эрик•Немет Давид•Салиакас Манолис•Ирвайн Джексон•Бухальфа Карло83' (Синани Данел (83') •Треу Филипп•Афолайян Оладапо•Эггештайн Йоханнес68' (Ахльстранд Эрик (68') •Гилавоги Морган90' (Альберс Андреас (90')
24 ноября. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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