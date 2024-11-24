«Боруссия» Мёнхенгладбах уверенно одолела «Санкт-Паули»

11-й тур чемпионата Германии завершили «Боруссия» Мёнхенгладбах и «Санкт-Паули». Большого перевеса ни у кого не было, но хозяева лучше использовали моменты.

Всё было решено в первом тайме. На 13-й минуте разыгран угловой гладбахцами, Марвин Фридрих сыграл к воротам, и Алассан Плеа легко открыл счет. Он же едва не оформил дубль на 22-й минуте, но голкипер выручил. На 44-й минуте Тим Кляйндинст перебросил вратаря и отправил мяч в сетку. Судья отменил гол, но засчитал после проверки системы ВАР - 2:0.

«Боруссия» рванул на шестое место, соперник - третий с конца.