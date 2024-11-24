«Хольштайн Киль» разгромно проиграл «Майнцу»

В предпоследнем матче 11-го тура чемпионата Германии «Хольштайн Киль» пытался улучшить шансы в борьбе за выживание в домашнем поединке против «Майнца».

Гости быстро повели после прицельной попытки Надима Амири. Он же атаковал со штрафного на 33-й минуте и попал в перекладину. Тут же Армин Гигович сыграл рукой - пенальти, его реализовал Джонатан Буркардт. В начале второго тайма Антони Каси вложил мяч в голову Ли Чхэ-Сона, который ударом в упор сделал счет разгромным - 0:3.

«Майнц» с 12-го места рванул сразу на седьмое, соперник - предпоследний.