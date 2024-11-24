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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хольштайн Киль» разгромно проиграл «Майнцу»

24 Ноября 2024 • 19:25 Комментировать
Хольштайн Киль
0:3
Майнц

В предпоследнем матче 11-го тура чемпионата Германии «Хольштайн Киль» пытался улучшить шансы в борьбе за выживание в домашнем поединке против «Майнца».

Гости быстро повели после прицельной попытки Надима Амири. Он же атаковал со штрафного на 33-й минуте и попал в перекладину. Тут же Армин Гигович сыграл рукой - пенальти, его реализовал Джонатан Буркардт. В начале второго тайма Антони Каси вложил мяч в голову Ли Чхэ-Сона, который ударом в упор сделал счет разгромным - 0:3.

«Майнц» с 12-го места рванул сразу на седьмое, соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Хольштайн Киль0:3Майнц
  11'Амири Надим (0:1)
  37'Буркардт Джонатан (0:2)
  53'Чхэ-Сон Ли II (0:3)
Вайнер ТимонИвежич МаркоЭррас Патрик  56'Гешвилль Макс 72' (Шульц Марвин ( 72') Холтби Льюис 46' (Пихлер Бенедикт ( 46') Беккер ТимоСкрибски Стивен 76' (Яворчек Доминик ( 76') Ремберг НиколайПухач Тымотеуш 33' (Гигович Армин ( 33') Харрис ФилМатино Сюто 33' (Порат Финн ( 33')
Запасные: Розенбоом ЛассеАрп Янн-ФитеДене ТомасКоменда Марко
Центнер РобинДа Коста ДанниБель ШтефанКор Доминик 90' (Ханче-Ольсен Андреас ( 90') Каси Антони 80' (Зиб Арминдо ( 80') Мвене Филлипп 90' (Верачниг Николас ( 90') Сано КаисуАмири НадимНебель ПаульЧхэ-Сон Ли II 69' (Хон Хён-Сок ( 69') Буркардт Джонатан 80' (Видмер Сильван ( 80')
Запасные: Баркок АйменДженц МорицЛайч МаксимРисс Лассе
24 ноября. Стадион "Holstein Stadion".
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Евро-Футбол.Ру,
Майнц Хольштайн Киль

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Ставка и прогноз на матч Хольштайн Киль — Майнц чемпионата Германии — 24 ноября 2024
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