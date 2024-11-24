«Хольштайн Киль» разгромно проиграл «Майнцу»

В предпоследнем матче 11-го тура чемпионата Германии «Хольштайн Киль» пытался улучшить шансы в борьбе за выживание в домашнем поединке против «Майнца».
Гости быстро повели после прицельной попытки Надима Амири. Он же атаковал со штрафного на 33-й минуте и попал в перекладину. Тут же Армин Гигович сыграл рукой - пенальти, его реализовал Джонатан Буркардт. В начале второго тайма Антони Каси вложил мяч в голову Ли Чхэ-Сона, который ударом в упор сделал счет разгромным - 0:3.
«Майнц» с 12-го места рванул сразу на седьмое, соперник - предпоследний.
Протокол игры
|11'Амири Надим (0:1)
|37'Буркардт Джонатан (0:2)
|53'Чхэ-Сон Ли II (0:3)
Вайнер Тимон•Ивежич Марко•Эррас Патрик• 56'Гешвилль Макс72' (Шульц Марвин (72') •Холтби Льюис46' (Пихлер Бенедикт (46') •Беккер Тимо•Скрибски Стивен76' (Яворчек Доминик (76') •Ремберг Николай•Пухач Тымотеуш33' (Гигович Армин (33') •Харрис Фил•Матино Сюто33' (Порат Финн (33')
Запасные: Розенбоом Лассе•Арп Янн-Фите•Дене Томас•Коменда Марко
Центнер Робин•Да Коста Данни•Бель Штефан•Кор Доминик90' (Ханче-Ольсен Андреас (90') •Каси Антони80' (Зиб Арминдо (80') •Мвене Филлипп90' (Верачниг Николас (90') •Сано Каису•Амири Надим•Небель Пауль•Чхэ-Сон Ли II69' (Хон Хён-Сок (69') •Буркардт Джонатан80' (Видмер Сильван (80')
Запасные: Баркок Аймен•Дженц Мориц•Лайч Максим•Рисс Лассе
24 ноября. Стадион "Holstein Stadion".
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