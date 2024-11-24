«Бавария» может сохранить звёздного игрока на фоне связей с «Реалом»

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис на регулярной основе является героем трансферных слухов. Канадца давно связывают с «Реалом», однако в последнее время на радаре появился «Манчестер Юнайтед». Да и «Барселона» якобы проявляет интерес к Дэвису.

Долгое время казалось, что следующим летом Альфонсо точно сменит клубную прописку. Теперь, если верить информации немецкого Abendzeitung, ситуация изменилась. По данным источника, Дэвис может продлить контракт с остаться в «Баварии».

Отмечается, что Дэвис комфортно чувствует себя под руководством Венсана Компани. Теперь важно, чтобы сторона футболиста и клуб смогли согласовать заработную плату.

Как известно, действующий контракт Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитан до конца сезона 2024/2025.