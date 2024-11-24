Всего три клуба чемпионата Германии пропустили меньше 10 мячей за 11 туров

В Бундеслиге на этих выходных проходят матчи одиннадцатого тура. Стоит отметить, что на текущий момент только три команды немецкого чемпионата пропустили меньше десяти голов. Этими командами являются «Бавария» (7 пропущенных мячей), «РБ Лейпциг» (9 пропущенных мячей) и «Унион Берлин» (9 пропущенных мячей).

«Бавария» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии (29 очков). «РБ Лейпциг» идёт третьим (21 очко), а вот «Унион Берлин» занимает лишь восьмую строчку (16 очков).

Как известно, действующим чемпионом Германии является леверкузенский «Байер».