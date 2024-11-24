В «Баварии» высказались о возможном уходе Горецки

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о будущем в клубе полузащитника Леона Горецки.

В текущем сезоне 29-летний футболист не получает регулярной игровой практики, из-за чего в прессе ведутся разговоры о его скором уходе. По слухам, «Бавария» готова продать хавбека, чтобы вложить вырученные средства в летний трансфер Флориана Вирца.

«Мы ещё раз обсудим будущее с Горецкой, – высказывается Эберль. – Мы говорили с ним минувшим летом, и тогда он решил остаться. Мы рады, что он здесь. Леон – важная часть команды», – приводит журналист Фабрицио Романо слова функционера.

Леон Горецка принял участие в десяти матчах «Баварии» в нынешней кампании, отметившись одним голом и одним ассистом.