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В «Баварии» высказались о возможном уходе Горецки

24 Ноября 2024 • 08:00 Комментировать
Боруссия Д
...
Бавария
30.11 20:30

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил на вопрос о будущем в клубе полузащитника Леона Горецки.

В текущем сезоне 29-летний футболист не получает регулярной игровой практики, из-за чего в прессе ведутся разговоры о его скором уходе. По слухам, «Бавария» готова продать хавбека, чтобы вложить вырученные средства в летний трансфер Флориана Вирца.

«Мы ещё раз обсудим будущее с Горецкой, – высказывается Эберль. – Мы говорили с ним минувшим летом, и тогда он решил остаться. Мы рады, что он здесь. Леон – важная часть команды», – приводит журналист Фабрицио Романо слова функционера.

Леон Горецка принял участие в десяти матчах «Баварии» в нынешней кампании, отметившись одним голом и одним ассистом.

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Бавария Леон Горецка Макс Эберль ещё теги

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