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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» уже второй после победы над «Вердером»

23 Ноября 2024 • 22:27 Комментировать
Айнтрахт Фр
1:0
Вердер
окончен

В 11-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» принимал «Вердер». При почти равном проценте контроля мяча хозяева играли намного быстрее и чаще били по воротам. Но что касается реальных угроз тем или иным воротам, моментов почти не было.

Успех «Айнтрахту» принесла атака на 45-й минуте, Натаниэль Браун вывел на удар Марио Гётце, и опытный игрок был точен. На 81-й минуте после корнера головой пробил Никлас Штарк - стойка.

Победа со счетом 1:0 позволила команде из Франкфурта выйти на второе место с отставанием в шесть очков от лидера, а соперник - 10-й.

Протокол игры  
Айнтрахт Фр1:0Вердер
(1:0) Гётце Марио45'  
Трапп КевинКоллинс НнамдиТутаКох РобинТеате АртурКнауфф Ансгар 65' (Бахойа Жан Маттео ( 65') Схири Эльес  90'Гётце Марио 81' (Шаиби Фарес ( 81') Браун НатаниэльЭкитике Уго 89' (Матанович Игорь ( 89') Мармуш Омар  56' 81' (Ларссон Хуго ( 81')
Запасные: Узун КанЧендлер ТимотиСантос КауаНкунку НильсДауд Махмуд
Цеттерер МихаэльШтарк Никлас 86' (Пипер Амос ( 86') Фридль МаркоВелькович МилошВайзер МитчеллКён Деррик  27' 77' (Деман Оливье ( 77') Биттенкорт Леонардо 77' (Топп Кеке ( 77') Линен Сенне  54' 86' (Альверо Скелли ( 86') Грюлль Марко 63' (Нжинма Джастин ( 63') Шмид РоманоДукш Марвин
Запасные: Малатини ХулианНанкиши АбденегоМио Бакхаус
23 ноября. Стадион "Дойче банк Парк".
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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Айнтрахт Франкфурт

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