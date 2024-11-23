«Айнтрахт» уже второй после победы над «Вердером»

В 11-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» принимал «Вердер». При почти равном проценте контроля мяча хозяева играли намного быстрее и чаще били по воротам. Но что касается реальных угроз тем или иным воротам, моментов почти не было.

Успех «Айнтрахту» принесла атака на 45-й минуте, Натаниэль Браун вывел на удар Марио Гётце, и опытный игрок был точен. На 81-й минуте после корнера головой пробил Никлас Штарк - стойка.

Победа со счетом 1:0 позволила команде из Франкфурта выйти на второе место с отставанием в шесть очков от лидера, а соперник - 10-й.