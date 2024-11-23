«Айнтрахт» уже второй после победы над «Вердером»

В 11-м туре чемпионата Германии «Айнтрахт» принимал «Вердер». При почти равном проценте контроля мяча хозяева играли намного быстрее и чаще били по воротам. Но что касается реальных угроз тем или иным воротам, моментов почти не было.
Успех «Айнтрахту» принесла атака на 45-й минуте, Натаниэль Браун вывел на удар Марио Гётце, и опытный игрок был точен. На 81-й минуте после корнера головой пробил Никлас Штарк - стойка.
Победа со счетом 1:0 позволила команде из Франкфурта выйти на второе место с отставанием в шесть очков от лидера, а соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Гётце Марио45'
Трапп Кевин•Коллинс Ннамди•Тута•Кох Робин•Теате Артур•Кнауфф Ансгар65' (Бахойа Жан Маттео (65') •Схири Эльес• 90'Гётце Марио81' (Шаиби Фарес (81') •Браун Натаниэль•Экитике Уго89' (Матанович Игорь (89') •Мармуш Омар 56'81' (Ларссон Хуго (81')
Запасные: Узун Кан•Чендлер Тимоти•Сантос Кауа•Нкунку Нильс•Дауд Махмуд
Цеттерер Михаэль•Штарк Никлас86' (Пипер Амос (86') •Фридль Марко•Велькович Милош•Вайзер Митчелл•Кён Деррик 27'77' (Деман Оливье (77') •Биттенкорт Леонардо77' (Топп Кеке (77') •Линен Сенне 54'86' (Альверо Скелли (86') •Грюлль Марко63' (Нжинма Джастин (63') •Шмид Романо•Дукш Марвин
Запасные: Малатини Хулиан•Нанкиши Абденего•Мио Бакхаус
23 ноября. Стадион "Дойче банк Парк".
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