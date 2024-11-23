Мюллер высказался о Компани

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался о главном тренере клуба Венсане Компани.

«Компани прекрасно понимает, что происходит в раздевалке. Венсан чётко обозначает, что хочет от нас, конечно, он передаёт нам свой опыт, ведь сам являлся капитаном сборной Бельгии и «Манчестер Сити». Та самоотверженность, с которой мы работаем без мяча, вознаграждается тем, что мы часто отбираем его и получаем огромное удовольствие от игры», - цитирует Мюллера BR.

Напомним, что Компани стал главным тренером «Баварии» в мае, мюнхенцы под руководством бельгийца занимают первое место в турнирной таблице.