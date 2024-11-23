Мюллер: «Счастлив провести всю карьеру в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер счастлив провести всю карьеру в мюнхенском клубе.

«Я рад, что всё так складывается. «Альянц Арена» - это особенный стадион для всей Европы, потому что он всегда забит. В «Баварии» ты всегда выступаешь с лучшими игроками мира. Сейчас всё складывается хорошо, но карьера в одном клубе – это не то, что вы можете запланировать заранее», - цитирует Мюллера BR24.

35-летний немец сыграл 16 матчей за «Баварию» в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал три голевые передачи. Контракт Мюллера с клубом из Мюнхена рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Бавария» занимает первое место в чемпионате Германии.