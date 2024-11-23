«Вольфсбург» переиграл «Унион»

Встреча 11-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» - «Унион» получилась более-менее равной и самой нерезультативной на этот момент.

Главные моменты создавал Ридле Баку. На 38-й минуте он запорол момент, пробив рядом с каркасом. А на 71-й минуте все же поразил ворота противника.

1:0, «волки» уже девятые, противник в одном очке впереди.