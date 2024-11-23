«Вольфсбург» переиграл «Унион»

Встреча 11-го тура Бундеслиги «Вольфсбург» - «Унион» получилась более-менее равной и самой нерезультативной на этот момент.
Главные моменты создавал Ридле Баку. На 38-й минуте он запорол момент, пробив рядом с каркасом. А на 71-й минуте все же поразил ворота противника.
1:0, «волки» уже девятые, противник в одном очке впереди.
Протокол игры
|(1:0) Баку Ридле71'
Грабара Камиль•Фишер Килиан•Вавро Денис•Кулиеракис Костас•Меле Йоаким•Арнольд Максимилиан•Дардай Бенсе79' (Герхардт Янник (79') •Баку Ридле90' (Зесигер Седрик (90') •Виммер Патрик 15'63' (Винд Йонас (63') •Эль-Амин Амура Мохамед79' (Эзкан Салих (79') •Томаш Тьягу63' (Нмеча Лукас (63')
Рённов Фредерик•Духи Данило•Фогт Кевин• 45'Лейте Диогу9' (Кверфельд Леопольд (9') •Триммель Кристофер•Сков Роберт46' (Холлербах Бенедикт (46') •Кемляйн Алёша•Хедира Рани82' (Бенеш Ласло (82') • 90'Хаберер Яник70' (Чон У-Ён II (70') •Вертессен Йорбе46' (Роте Том (46') •Сибачо Теозон-Жордан
23 ноября. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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