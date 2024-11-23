«Штутгарт» не оставил шансов «Бохуму»

Представители нижней половины таблицы «Штутгарт» и «Бохум» пересеклись в 11-м туре Бундеслиги.
Первый момент создан на 17-й минуте, с подачи Криса Фюриха Юлиан Шабо головой пробил в перекладину. Счет был открыт сразу после перерыва дальним выстрелом Фюриха. Энцо Мийо был обязан отличиться, но в убойной ситуации не попал в рамку. На 78-й минуте швабы провели отменную командную атаку, Юстин Диль был точен - 2:0.
«Штутгарт» поднялся на седьмое место, соперник замыкает таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Фюрих Крис53'
|(2:0) Диль Юстин78'
Нюбель Александр•Стергиу Леонидас85' (Чейз Анри (85') •Руо Антони•Шабо Юлиан 6'86' (Хендрикс Рамон (86') •Миттельштедт Максимилиан•Каразор Атакан•Мийо Энцо 71'77' (Диль Юстин (77') •Вагноман Йоша•Вольтемаде Ник57' (Штиллер Ангело (57') •Фюрих Крис77' (Ридер Фабиан (77') •Демирович Эрмедин
Древес Патрик•Пасслак Феликс79' (Миёши Коджи (79') •Эрманн Тим•Медич Яков•Виттек Максимилиан•Беро Матуш• 90'Лосийя Антони79' (Квартенг Мориц-Брони (79') •Сиссоко Ибраима 28'64' (Бернардо Фернандес (64') •Хольтманн Геррит64' (Де Вит Дани (64') •Хофманн Филипп• 72'Брошински Мориц87' (Дашнер Лукас (87')
Запасные: Машович Эрхан•Ордец Иван•Хорн Тимо•Гамбоа Кристиан
23 ноября. Стадион "МХП-Арена".
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