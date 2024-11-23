«Штутгарт» не оставил шансов «Бохуму»

Представители нижней половины таблицы «Штутгарт» и «Бохум» пересеклись в 11-м туре Бундеслиги.

Первый момент создан на 17-й минуте, с подачи Криса Фюриха Юлиан Шабо головой пробил в перекладину. Счет был открыт сразу после перерыва дальним выстрелом Фюриха. Энцо Мийо был обязан отличиться, но в убойной ситуации не попал в рамку. На 78-й минуте швабы провели отменную командную атаку, Юстин Диль был точен - 2:0.

«Штутгарт» поднялся на седьмое место, соперник замыкает таблицу.