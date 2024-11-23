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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» не оставил шансов «Бохуму»

23 Ноября 2024 • 19:34 Комментировать
Штутгарт
2:0
Бохум
окончен

Представители нижней половины таблицы «Штутгарт» и «Бохум» пересеклись в 11-м туре Бундеслиги.

Первый момент создан на 17-й минуте, с подачи Криса Фюриха Юлиан Шабо головой пробил в перекладину. Счет был открыт сразу после перерыва дальним выстрелом Фюриха. Энцо Мийо был обязан отличиться, но в убойной ситуации не попал в рамку. На 78-й минуте швабы провели отменную командную атаку, Юстин Диль был точен - 2:0.

«Штутгарт» поднялся на седьмое место, соперник замыкает таблицу.

Протокол игры  
Штутгарт2:0Бохум
(1:0) Фюрих Крис53'  
(2:0) Диль Юстин78'  
Нюбель АлександрСтергиу Леонидас 85' (Чейз Анри ( 85') Руо АнтониШабо Юлиан  6' 86' (Хендрикс Рамон ( 86') Миттельштедт МаксимилианКаразор АтаканМийо Энцо  71' 77' (Диль Юстин ( 77') Вагноман ЙошаВольтемаде Ник 57' (Штиллер Ангело ( 57') Фюрих Крис 77' (Ридер Фабиан ( 77') Демирович Эрмедин
Запасные: Кайтель ЯнникШтенцель ПаскальМаланга ЖарзиньюБредлов Фабиан
Древес ПатрикПасслак Феликс 79' (Миёши Коджи ( 79') Эрманн ТимМедич ЯковВиттек МаксимилианБеро Матуш  90'Лосийя Антони 79' (Квартенг Мориц-Брони ( 79') Сиссоко Ибраима  28' 64' (Бернардо Фернандес ( 64') Хольтманн Геррит 64' (Де Вит Дани ( 64') Хофманн Филипп  72'Брошински Мориц 87' (Дашнер Лукас ( 87')
Запасные: Машович ЭрханОрдец ИванХорн ТимоГамбоа Кристиан
23 ноября. Стадион "МХП-Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Бохум Штутгарт

Новости по матчу

22 Ноября
20:48
Актуальная ставка и прогноз на матч Штутгарт — Бохум чемпионата Германии — 23 ноября 2024
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