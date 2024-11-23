«РБ Лейпциг» трижды вёл в матче с «Хоффенхаймом» и проиграл

«Хоффенхайм» играл первым номером против «РБ Лейпцига» в 11-м туре чемпионата Германии, но всё время был вынужден отыгрываться.
На 15-й минуте Антонио Нуса помог Вилли Орбану открыть счет, но Адам Гложек сразу его сравнял. 19-я минута, и Нуса уже сам забил - 1:2.
После перерыва Том Бишоф со штрафного вонзил мяч в сетку, 2:2. Нуса простреливал к воротам, и мяч влетел в сетку от Стэнли Нсоки. На 82-й минуте Гложек снова сделал счет равным. А вскоре Якоб Бруун-Ларсен вывел вперед уже хозяев - 4:3.
«Быки» остаются вторыми, а соперник поднялся на 13-е место.
Протокол игры
|15'Орбан Вилли (0:1)
|(1:1) Гложек Адам17'
|19'Нуса Антонио (1:2)
|(2:2) Бишоф Том50'
|67'Нсоки Стэнли (2:3)
|(3:3) Гложек Адам82'
|(4:3) Бруун-Ларсен Якоб87'
Бауманн Оливер•Кадержабек Павел• 90'Артур Шавес•Нсоки Стэнли•Прасс Александр86' (Акпогума Кевин (86') •Стах Антон•Бишоф Том82' (Тохумджу Умут (82') •Гложек Адам•Крамарич Андрей 75'82' (Бруун-Ларсен Якоб (82') •Бюльтер Мариус•Табакович Харис61' (Бериша Мергим (61')
Гулачи Петер•Клостерманн Лукас46' (Гертрейда Лютсхарел (46') •Орбан Вилли•Люкеба Кастелло• 85'Хенрихс Бенджамин•Нуса Антонио•Вермирен Артур60' (Форсан Эудраого (60') •Кампль Кевин76' (Айдара Амаду (76') •Баумгартнер Кристоф•Шешко Беньямин60' (Зайвальд Николас (60') •Опенда Лои82' (Андре Силва (82')
23 ноября. Стадион "Презеро Арена".
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