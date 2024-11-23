«РБ Лейпциг» трижды вёл в матче с «Хоффенхаймом» и проиграл

«Хоффенхайм» играл первым номером против «РБ Лейпцига» в 11-м туре чемпионата Германии, но всё время был вынужден отыгрываться.

На 15-й минуте Антонио Нуса помог Вилли Орбану открыть счет, но Адам Гложек сразу его сравнял. 19-я минута, и Нуса уже сам забил - 1:2.

После перерыва Том Бишоф со штрафного вонзил мяч в сетку, 2:2. Нуса простреливал к воротам, и мяч влетел в сетку от Стэнли Нсоки. На 82-й минуте Гложек снова сделал счет равным. А вскоре Якоб Бруун-Ларсен вывел вперед уже хозяев - 4:3.

«Быки» остаются вторыми, а соперник поднялся на 13-е место.