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«Байер» быстро пропустил два мяча от «Хайденхайма», но всё равно устроил разгром

23 Ноября 2024 • 19:32 Комментировать
Байер Л
5:2
Хайденхайм
окончен

«Байер» принимал «Хайденхайм» в 11-м туре Бундеслиги.

Уже на 10-й минуте был размочен счет после перехвата мяча Марвином Пирингером и удара Никласа Дорша. Матиас Хонсак отличился на 21-й минуте - 0:2. Трагедия для почти любой команды? Да, но только не для «Байера». На 30-й минуте Эсекьель Паласиос попал с правой ноги, а спустя две минуты Патрик Шик эффектно перебросил голкипера и сравнял счет.

Шик оформил дубль после перерыва. Тут же Нейтан Телла запустил мяч в штангу. А неугомонный Шик уже головой в упор забил с навеса Артура - 4:2. Гранит Джака был точен выстрелом издали - 5:2.

Леверкузенцы идут на четвертом месте, у соперника та же позиция, но с конца.

Протокол игры  
Байер Л5:2Хайденхайм
  10'Дорш Никлас (0:1)
  21'Хонсак Матиас (0:2)
(1:2) Паласиос Эсекиэль30'  
(2:2) Шик Патрик32'  
(3:2) Шик Патрик52'  
(4:2) Шик Патрик71'  
(5:2) Джака Гранит82'  
Градецки ЛукашТапсоба ЭдмонТа ДжонатанИнкапье ПьероФримпонг Жереми 45' (Телла Нейтан ( 45') Гримальдо АлехандроПаласиос Эсекиэль 77' (Террье Мартен ( 77') Джака ГранитГарсия Алеш 69' (Артур I ( 69') Вирц Флориан 77' (Андрих Роберт ( 77') Шик Патрик
Запасные: Ломб НикласКоварж МатейArtem StepanovОниэка Францис
Мюллер КевинТраоре Омар ХактабМайнка ПатрикГимбер БенедиктФёренбах ЙонасДорш Никлас 62' (Шенца Лео ( 62') Малони Леннард 84' (Кербер Лука ( 84') Шёппнер ЯнБек Адриан 62' (Кауфманн Миккель ( 62') Пирингер Марвин 28' (Ваннер Пауль ( 28') Хонсак Матиас 62' (Конте Сирлорд ( 62')
Запасные: Келлер ТомасЗирслебен ТимБройниг МаксимилианФеллер ФранкТоеркауф Норман
23 ноября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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Евро-Футбол.Ру,
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