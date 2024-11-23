«Байер» быстро пропустил два мяча от «Хайденхайма», но всё равно устроил разгром

«Байер» принимал «Хайденхайм» в 11-м туре Бундеслиги.

Уже на 10-й минуте был размочен счет после перехвата мяча Марвином Пирингером и удара Никласа Дорша. Матиас Хонсак отличился на 21-й минуте - 0:2. Трагедия для почти любой команды? Да, но только не для «Байера». На 30-й минуте Эсекьель Паласиос попал с правой ноги, а спустя две минуты Патрик Шик эффектно перебросил голкипера и сравнял счет.

Шик оформил дубль после перерыва. Тут же Нейтан Телла запустил мяч в штангу. А неугомонный Шик уже головой в упор забил с навеса Артура - 4:2. Гранит Джака был точен выстрелом издали - 5:2.

Леверкузенцы идут на четвертом месте, у соперника та же позиция, но с конца.