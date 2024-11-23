«Байер» быстро пропустил два мяча от «Хайденхайма», но всё равно устроил разгром

«Байер» принимал «Хайденхайм» в 11-м туре Бундеслиги.
Уже на 10-й минуте был размочен счет после перехвата мяча Марвином Пирингером и удара Никласа Дорша. Матиас Хонсак отличился на 21-й минуте - 0:2. Трагедия для почти любой команды? Да, но только не для «Байера». На 30-й минуте Эсекьель Паласиос попал с правой ноги, а спустя две минуты Патрик Шик эффектно перебросил голкипера и сравнял счет.
Шик оформил дубль после перерыва. Тут же Нейтан Телла запустил мяч в штангу. А неугомонный Шик уже головой в упор забил с навеса Артура - 4:2. Гранит Джака был точен выстрелом издали - 5:2.
Леверкузенцы идут на четвертом месте, у соперника та же позиция, но с конца.
Протокол игры
|10'Дорш Никлас (0:1)
|21'Хонсак Матиас (0:2)
|(1:2) Паласиос Эсекиэль30'
|(2:2) Шик Патрик32'
|(3:2) Шик Патрик52'
|(4:2) Шик Патрик71'
|(5:2) Джака Гранит82'
Градецки Лукаш•Тапсоба Эдмон•Та Джонатан•Инкапье Пьеро•Фримпонг Жереми45' (Телла Нейтан (45') •Гримальдо Алехандро•Паласиос Эсекиэль77' (Террье Мартен (77') •Джака Гранит•Гарсия Алеш69' (Артур I (69') •Вирц Флориан77' (Андрих Роберт (77') •Шик Патрик
Запасные: Ломб Никлас•Коварж Матей•Artem Stepanov•Ониэка Францис
Мюллер Кевин•Траоре Омар Хактаб•Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт•Фёренбах Йонас•Дорш Никлас62' (Шенца Лео (62') •Малони Леннард84' (Кербер Лука (84') •Шёппнер Ян•Бек Адриан62' (Кауфманн Миккель (62') •Пирингер Марвин28' (Ваннер Пауль (28') •Хонсак Матиас62' (Конте Сирлорд (62')
23 ноября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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