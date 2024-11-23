«Боруссия» Дортмунд забила 4 гола в ворота конкурентов из «Фрайбурга»

В 11-м туре чемпионата Германии встретились конкуренты, «Боруссия» Дортмунд и «Фрайбург».
Гол Максимилиана Байера на седьмой минуте позволил леверкузенцам сыграть в свой футбол. На 25-й минуте перекладина «шмелей» после выстрела Лукаса Хёлера. А вот дальня попытка Феликса Нмечи стала голевой - 2:0.
На 63-й минуте Марсель Забитцер получил мощный удар по ногам, а его обидчик, Патрик Остерхаге - прямую красную карточку. Тут же Юлиан Брандт со штрафного вколотил мяч в сетку - 3:0. Джейми Байно-Гиттенс стал автором четвертого гола.
«Шмели» победили и потеснили соперника с пятого места.
Протокол игры
|(1:0) Байер Максимилиан7'
|(2:0) Нмеча Феликс40'
|(3:0) Брандт Юлиан66'
|(4:0) Байно-Гиттенс Джейми77'
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан82' (Кабар Альмугера (82') •Антон Вальдемар•Шлоттербек Нико•Бенсебаини Рами78' (Коуту Ян (78') • 80'Нмеча Феликс•Байер Максимилиан•Забитцер Марсель68' (Гросс Паскаль (68') •Брандт Юлиан78' (Рейна Джованни (78') •Байно-Гиттенс Джейми78' (Дюранвилль Юлиен (78') •Мален Дониэлл
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас61' (Адаму Чуквубике (61') • 90'Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гюнтер Кристиан•Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас61' (Розенфельдер Макс (61') •Доан Рицу73' (Сильдийя Кильянн (73') •Патрик Остерхаге 58'• 63'Грифо Винченцо73' (Муслия Флоран (73') •Хёлер Лукас81' (Макенго Жорди (81')
23 ноября. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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