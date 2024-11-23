«Боруссия» Дортмунд забила 4 гола в ворота конкурентов из «Фрайбурга»

В 11-м туре чемпионата Германии встретились конкуренты, «Боруссия» Дортмунд и «Фрайбург».

Гол Максимилиана Байера на седьмой минуте позволил леверкузенцам сыграть в свой футбол. На 25-й минуте перекладина «шмелей» после выстрела Лукаса Хёлера. А вот дальня попытка Феликса Нмечи стала голевой - 2:0.

На 63-й минуте Марсель Забитцер получил мощный удар по ногам, а его обидчик, Патрик Остерхаге - прямую красную карточку. Тут же Юлиан Брандт со штрафного вколотил мяч в сетку - 3:0. Джейми Байно-Гиттенс стал автором четвертого гола.

«Шмели» победили и потеснили соперника с пятого места.