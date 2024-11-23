Киммих удивил, назвав одного из лучших одноклубников в карьере

Защитник/полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих выделил одного из своих одноклубников. Речь идёт об англичанине Эрике Дайере. 30-летний футболист получает мало игрового времени в нынешнем сезоне, но это не повлияло на впечатления Киммиха о партнёре.

«Когда я вижу, как Эрик Дайер тренируется каждый день, я понимаю, что он один из лучших партнёров по команде, которые у меня когда-либо были. Если вы позвоните ему в 6 часов вечера и скажете, что сейчас нужно приехать на тренировку, он будет там и выложится на 100 процентов», - слова Киммиха приводит немецкий TZ.

Напомним, что в пятницу «Бавария» на своём поле разгромила «Аугсбург» со счётом 3:0.