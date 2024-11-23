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Компани ответил на вопрос о предстоящем матче «Баварии» с «ПСЖ»

23 Ноября 2024 • 06:54 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
26.11 23:00

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями о скорой встрече с «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов.

Мюнхенский коллектив примет в родных стенах парижан во вторник, 26 ноября. Всего четырьмя днями позднее команде предстоит сыграть на выезде с дортмундской «Боруссией» в Бундеслиге.

«Мы всегда хотим играть против лучших. Матч с «ПСЖ» – большая вывеска, а встреча с «Боруссией» – это классика. Но мы всегда сосредоточены на предстоящей игре. Важно подойти к матчу с «ПСЖ» свежими. Сегодняшняя победа [3:0 над «Аугсбургом»] придала нам уверенности», – приводит Bayern & Germany заявление Компани.

Лигочемпионская битва «Баварии» с «ПСЖ» стартует в 23:00 по московскому времени.

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